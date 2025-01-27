В Кировском округе Омска достроили логистический центр «Солнечный»

В Омске на улице 2-я Солнечная достроили крупный логопарк с одноименным названием. Как сообщили в Госстройнадзоре Омской области, специалисты провели выездную проверку и выдали заключение о соответствии объекта проектной документации. Застройщиком логопарка «Солнечный» является ООО «СтройСервисМонтаж».
Разрешение на строительство объекта было выдано омской мэрией в марте 2023 года, изначально сообщалось, что инвестиции в проект составят 10,5 млрд рублей. Планировалось, что в этом универсальном складе разместятся четыре автономных распределительных центра для крупных торговых сетей и логистический оператор «СберЛогистик».