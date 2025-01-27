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Мастер-план Новороссийска разработают к осени 2025 года

Разработку мастер-плана Новороссийска планируют завершить осенью 2025 года. Об этом сообщает РБК ТВ ЮГ со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.

Источник: Коммерсантъ

По словам мэра, местные власти намерены представить проект в октябре. На реализацию инициативы ГК «Дело» выделила 40 млн руб. Основное внимание в мастер-плане уделили градостроительству, модернизации ЖКХ, транспортной и портовой инфраструктуры.

Господин Кравченко также уточнил, что проекты по реконструкции причалов и строительству новых портовых сооружений находятся в ведении федеральных органов власти. Вместе с тем, запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие города и туристической отрасли.