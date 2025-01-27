Мастер-план Новороссийска разработают к осени 2025 года

По словам мэра, местные власти намерены представить проект в октябре. На реализацию инициативы ГК «Дело» выделила 40 млн руб. Основное внимание в мастер-плане уделили градостроительству, модернизации ЖКХ, транспортной и портовой инфраструктуры.
Господин Кравченко также уточнил, что проекты по реконструкции причалов и строительству новых портовых сооружений находятся в ведении федеральных органов власти. Вместе с тем, запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие города и туристической отрасли.