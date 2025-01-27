В Самарской области предлагают ограничить торговлю алкоголем до 6 часов в день

Напомним, сейчас в регионе действует федеральный запрет на торговлю алкоголем в рознице с 23:00 до 8:00 ежедневно. Ранее существовал дополнительный региональный запрет на торговлю спиртным с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00, который был отменен в 2017 году.