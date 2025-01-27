Администрацию Пермского округа уличили в ограничении конкуренции

УФАС заподозрило администрацию Пермского округа в ограничении конкуренции при отборе получателя субсидии из муниципального бюджета. По данным антимонопольного ведомства, в период с 2023 по 2024 годы местные власти предоставили компании «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» субсидию на возмещение затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры.
При этом финансирование выделили именно этой организации, так как только она соответствовала установленному критерию отбора. Однако субсидию могли получить и другие компании, у которых в собственности, аренде или концессии есть объекты коммунальной инфраструктуры.
Антимонопольщики считают, что администрация округа установила дискриминирующий критерий и создала преимущества для отдельной организации. Таким образом власти ограничили возможности участия в отборе других претендентов. Пермское УФАС выдало администрации муниципалитета предупреждение.