Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году

На сегодняшний день готова первая очередь площадью свыше 22,3 тысячи квадратных метров. Сейчас на этой территории проводятся работы по благоустройству и оснащению помещений. В компании NF GROUP сообщили, что строительство второй и третьей очередей будет завершено в 2025 году. Конкретные сроки выполнения работ станут известны позднее.