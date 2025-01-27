В Новосибирской области выявили незаконную ледовую переправу

Незаконная ледовая переправа на реке Иня между Мошковским и Тогучинским районами продолжает работать. Хотя ранее МЧС выдал запрет. Об этом на совещании в правительстве Новосибирской области заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.
— Не принято в настоящий момент должных мер по перекрытию несанкционированной ледовой переправы между Мошковским и Тогучинским районами. Прошу глав указанных районов взять на контроль перекрытие ледовой переправы, — заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.
Специалисты требовали закрыть переправу, но люди продолжают ей пользоваться. Орлов напомнил, что выход на лед в несанкционированных местах обернется трагедией.
В Новосибирской области официально разрешены только две ледовые переправы: Спирино — Чингисы и Ордынское — Нижнекаменка. Другие маршруты опасны и не соответствуют требованиям безопасности.