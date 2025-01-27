Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области выявили незаконную ледовую переправу

МЧС требует устранить опасность на реке Иня.

Источник: Комсомольская правда

Незаконная ледовая переправа на реке Иня между Мошковским и Тогучинским районами продолжает работать. Хотя ранее МЧС выдал запрет. Об этом на совещании в правительстве Новосибирской области заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

— Не принято в настоящий момент должных мер по перекрытию несанкционированной ледовой переправы между Мошковским и Тогучинским районами. Прошу глав указанных районов взять на контроль перекрытие ледовой переправы, — заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

Специалисты требовали закрыть переправу, но люди продолжают ей пользоваться. Орлов напомнил, что выход на лед в несанкционированных местах обернется трагедией.

В Новосибирской области официально разрешены только две ледовые переправы: Спирино — Чингисы и Ордынское — Нижнекаменка. Другие маршруты опасны и не соответствуют требованиям безопасности.

МЧС