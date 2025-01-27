За 2024 год Казатомпром увеличил производство урана на 10%

«Объемы производства “Казатомпрома” в 2024 году находились в пределах прогнозных диапазонов. Объемы производства на 100%-ной основе и пропорционально доле владения по итогам 2024 года были выше аналогичных показателей 2023 года в связи с увеличением плана добычи в соответствии с обязательствами в рамках контрактов на недропользование… Средние цены реализации как в четвертом квартале, так и по итогам 2024 года были выше по сравнению с аналогичными периодами 2023 года из-за более высоких спотовых цен на уран. Текущий контрактный портфель компании коррелирует со спотовыми ценами на уран, однако некоторые поставки в 2024 году осуществлены по долгосрочным контрактам, включающим в себя компоненты фиксированной цены, в том числе ценовые потолки, которые были сформированы в условиях сравнительно низких спотовых цен», — указывается в отчете.