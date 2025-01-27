За 2024 год Казатомпром увеличил производство урана на 10%

В 2024 году «Казатомпром» произвел 23 270 тонн урана. Это на 10% больше по сравнению с 2023 годом или 21 112 тонн, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на операционные результаты национальной атомной компании.
Объем производства урана пропорционально доле участия за год также увеличился на 10%: с 11 169 тонн до 12 286 тонн. Объем продаж по группе сократился на 8%: с 18 069 тонн в 2023 году до 16 670 тонн в 2024 году. Средняя цена продажи фунта урана «Казатомпрома» и его дочерних компаний выросла на 27%: с 55,09 долларов в 2023 году до 69,72 долларов в 2024 году.
«Объемы производства “Казатомпрома” в 2024 году находились в пределах прогнозных диапазонов. Объемы производства на 100%-ной основе и пропорционально доле владения по итогам 2024 года были выше аналогичных показателей 2023 года в связи с увеличением плана добычи в соответствии с обязательствами в рамках контрактов на недропользование… Средние цены реализации как в четвертом квартале, так и по итогам 2024 года были выше по сравнению с аналогичными периодами 2023 года из-за более высоких спотовых цен на уран. Текущий контрактный портфель компании коррелирует со спотовыми ценами на уран, однако некоторые поставки в 2024 году осуществлены по долгосрочным контрактам, включающим в себя компоненты фиксированной цены, в том числе ценовые потолки, которые были сформированы в условиях сравнительно низких спотовых цен», — указывается в отчете.
Объемы производства «Казатомпрома» на 2025 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 25 000 — 26 500 тонн урана и 13 000 — 14 000 тонн урана, соответственно.
«Ожидается, что в 2025 году процент снижения производства уранодобывающих предприятий по сравнению с уровнями, установленными в контрактах на недропользование, будет варьироваться, но сохранится в пределах допустимого отклонения в 20%», — указывают в компании.
В отчете поясняется, что ТОО «СП “Инкай” было вынуждено временно приостановить добычу на участке № 1 месторождения Инкай с 1 января из-за несвоевременного предоставления на согласование документации для продолжения добычи.
«По состоянию на дату публикации данного отчета ТОО “СП “Инкай” получило необходимое разрешение и возобновило работы по добыче на участке № 1 месторождения Инкай. В настоящее время Компания оценивает потенциальное влияние временной приостановки добычи ТОО “СП “Инкай” на производственные планы “Казатомпрома” на 2025 год”, — указывается в документе.
Объем продаж по группе в 2025 году ожидается на уровне 17 500 — 18 500 тонн урана, включая ожидания по объемам продаж нацкомпании на уровне 14 000 — 15 000 тонн урана.