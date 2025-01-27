Производство готовой еды за 1,5 млрд рублей запустят в Краснодаре

«Кадры — один из основных вопросов развития промышленности. Важно не только найти сотрудников, но и удержать разными способами. Второй вопрос развития — инфраструктура. Здесь подключаемся мы. Находимся в постоянном взаимодействии с ресурсниками, чтобы производители получали энергомощности, подключали водоснабжение и водоотведение», — сказал Евгений Наумов.