Производство готовой еды за 1,5 млрд рублей запустят в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.
Производство планируют начать в Восточной промзоне. Компания запустит пищевую линию осенью. На ней будут выпускать до 345 тысяч упаковок готовой еды в сутки.
В городе уже заключают соглашения на трудоустройство молодых специалистов из КубГАУ, КубГТУ и Краснодарского торгово-экономического колледжа.
«Кадры — один из основных вопросов развития промышленности. Важно не только найти сотрудников, но и удержать разными способами. Второй вопрос развития — инфраструктура. Здесь подключаемся мы. Находимся в постоянном взаимодействии с ресурсниками, чтобы производители получали энергомощности, подключали водоснабжение и водоотведение», — сказал Евгений Наумов.