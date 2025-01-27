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Производство готовой еды за 1,5 млрд рублей запустят в Краснодаре

В Восточной промзоне Краснодара откроют производство готовой еды.

Источник: Комсомольская правда

Производство готовой еды за 1,5 млрд рублей запустят в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Производство планируют начать в Восточной промзоне. Компания запустит пищевую линию осенью. На ней будут выпускать до 345 тысяч упаковок готовой еды в сутки.

В городе уже заключают соглашения на трудоустройство молодых специалистов из КубГАУ, КубГТУ и Краснодарского торгово-экономического колледжа.

«Кадры — один из основных вопросов развития промышленности. Важно не только найти сотрудников, но и удержать разными способами. Второй вопрос развития — инфраструктура. Здесь подключаемся мы. Находимся в постоянном взаимодействии с ресурсниками, чтобы производители получали энергомощности, подключали водоснабжение и водоотведение», — сказал Евгений Наумов.