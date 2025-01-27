Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Ранее 24 января стало известно, что второй энергоблок БелАЭС включен в сеть. В декабре прошлого года потребовалась диагностика датчиков. Чтобы обеспечить безопасность, на время проведения проверок всех датчиков второй энергоблок был выключен из сети. Первый энергоблок также в начале декабря 2024 года перешел на плановый ремонт.