МИНСК, 27 янв — Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сказал вице-премьер Виктор Каранкевич, сообщили в пресс-службе правительства.
«По первому энергоблоку завершен планово-предупредительный ремонт и в 9:53 сегодня, 27 января, блок включен в сеть», — уточнил профильный вице-премьер.
По его словам, в рамках данных мероприятий были выполнены все предусмотренные программой работы. Были проведены диагностика и техническое обслуживание технологических систем. Также был проведен эксплуатационный контроль оборудования и трубопроводов.
«В настоящее время осуществляется регламентное поэтапное увеличение мощности в первом энергоблоке», — особо отметил Виктор Каранкевич.
После чего напомнил, что второй энергоблок Белорусской атомной станции работает в штатном режиме на номинальной мощности и несет нагрузку 1170 мегаватт.
Ранее 24 января стало известно, что второй энергоблок БелАЭС включен в сеть. В декабре прошлого года потребовалась диагностика датчиков. Чтобы обеспечить безопасность, на время проведения проверок всех датчиков второй энергоблок был выключен из сети. Первый энергоблок также в начале декабря 2024 года перешел на плановый ремонт.
Теперь в республике работают обо энергоблока атомной станции в Островце.