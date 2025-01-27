Пермский госуниверситет увеличит количество бюджетных мест

93 дополнительных места появятся в бакалавриате и четыре места — в аспирантуре. Дополнительные бюджетные места для абитуриентов добавят в следующих специальностях: «Информатика и вычислительная техника», «Педагогические науки», «Экономика» и «Экономическая безопасность». Также бюджетные места появятся на направлениях «Приборостроение» и «Прикладная математика».