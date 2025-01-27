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Пермский госуниверситет увеличит количество бюджетных мест

В новом учебном году вуз предложит абитуриентам на 110 мест больше.

Источник: Комсомольская правда

В 2025—2026 учебном году Пермский государственный университет (ПГНИУ) увеличит количество бюджетных мест. Вуз предложит абитуриентам на 110 мест больше. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

93 дополнительных места появятся в бакалавриате и четыре места — в аспирантуре. Дополнительные бюджетные места для абитуриентов добавят в следующих специальностях: «Информатика и вычислительная техника», «Педагогические науки», «Экономика» и «Экономическая безопасность». Также бюджетные места появятся на направлениях «Приборостроение» и «Прикладная математика».

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