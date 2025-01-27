В Новосибирском заводе химконцентратов сменился генеральный директор

В ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) сменилось руководство. Новым гендиректором назначили Вячеслава Гохвайса. О кадровых перестановках по решению совета директоров компании, состоявшегося 27 января, говорится в открытых источниках.
«Избрать генеральным директором ПАО “НЗХК” Гохвайса Вячеслава Владимировича на срок с 29 января 2025 года по 31 января 2028 года», — указано в срочном трудовом договоре с новым начальников.
До назначения Вячеслав Гохвайс работал директором ООО «НЗХК-Инструмент». На посту гендиректора он сменил Алексея Жиганина.
Новосибирский завод химконцентратов сегодня является одним из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и других стран мира. Входит в «Росатом».