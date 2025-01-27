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В Перми на торги выставили недострой под индивидуальный жилой дом

Речь идет недостроенном здании на улице Восходящей, 13.

Источник: Комсомольская правда

В Мотовилихинском районе Перми выставили на торги недостроенное здание под индивидуальный жилой дом. Речь идет об объекте, расположенном на улице Восходящей, 13. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным городского департамента земельных отношений, здание находится на участке, принадлежащем муниципалитету. Степень готовности объекта незавершенного строительства составляет 20%. Проектируемая площадь застройки равна 189,9 кв. метров, размер участка — 1028,9 кв. метров. Здание выставлено на торги по решению суда.

Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица. Будущие покупатели могут самостоятельно осмотреть объект в любое время. Торги запланированы на 4 марта 2025 года.

недвижимость