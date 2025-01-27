Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирском метро запустят электрички с «пуленепробиваемыми» стеклами

В России изготовят свыше 650 подобных стекол.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

До 2026 года в кабине машиниста электропоездов в новосибирском метро установят сверхпрочные стекла. Лобовое стекло будет способно выдержать удар предмета весом один килограмм на скорости до 180 км/ч.

«Новой оптикой укомплектуем 60 новых электричек в Москве, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. ОНПП “Технология” поставит более 650 изделий сверхпрочного остекления», — сообщает Ростех.

Каждый головной вагон однотипных поездов «Новосибирск», «Нижний Новгород» и «Балтиец» укомплектуют шестью изделиями конструкционной оптики. Стекло создают по технологии термоупрочненного триплекса: два силикатных стекла склеивают полимерной пленкой, что обеспечивает машинисту безопасность и комфортный обзор.

метро