В новосибирском метро запустят электрички с «пуленепробиваемыми» стеклами

До 2026 года в кабине машиниста электропоездов в новосибирском метро установят сверхпрочные стекла. Лобовое стекло будет способно выдержать удар предмета весом один килограмм на скорости до 180 км/ч.
«Новой оптикой укомплектуем 60 новых электричек в Москве, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. ОНПП “Технология” поставит более 650 изделий сверхпрочного остекления», — сообщает Ростех.
Каждый головной вагон однотипных поездов «Новосибирск», «Нижний Новгород» и «Балтиец» укомплектуют шестью изделиями конструкционной оптики. Стекло создают по технологии термоупрочненного триплекса: два силикатных стекла склеивают полимерной пленкой, что обеспечивает машинисту безопасность и комфортный обзор.