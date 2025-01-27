Сельхозрынкам в Волгоградской области отсрочили на 10 лет переезд под крышу

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области», который предписывает до 1 января 2025 года всем сельхозрынкам перейти под крышу в капитальные здания. В Волгограде, как отмечается, этот процесс уже завершен, а в районах области еще нет.