Сельхозрынкам в Волгоградской области отсрочили на 10 лет переезд под крышу

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области», который предписывает до 1 января 2025 года всем сельхозрынкам перейти под крышу в капитальные здания. В Волгограде, как отмечается, этот процесс уже завершен, а в районах области еще нет.
Всего на территории региона работают 20 специализированных сельскохозяйственных рынков (5 — в городских округах, 15 — в муниципальных районах). В настоящее время в капитальных зданиях осуществляют деятельность только три специализированных сельскохозяйственных рынка, на территории остальных — капитальные здания занимают от 10% до 60% общей площади.
— Вступление в силу в текущем году требования о необходимости осуществлять деятельность таких рынков исключительно в капитальных строениях приведет к уменьшению торговых площадей и мест для сельхозпроизводителей. В результате снизятся возможности для продажи плодоовощных культур, что может привести к сокращению производства и росту цен на данную продукцию, — приводит облдума доводы экспертов.
Профильный комитет облдумы рекомендует принять соответствующие изменения в двух чтениях на ближайшем заседании регпарламента.