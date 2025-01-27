В Волгоградской области создали новый проект для развития туризма

На инвестиционной карте России появится волгоградский туристический проект — глэмпинг «Пять чувств отдыха» в Новоаннинском районе. Гостей будут размещать в модульных некапитальных постройках на берегу реки Бузулук, где можно отдохнуть от городской жизни. Администрация региона сообщает, что на реализацию проекта понадобится порядка 78 млн рублей.
По информации Минэкономразвития России, инвестиционные бизнес-предложения по запуску производств на определенных территориях — новый элемент регионального стандарта. Пока что существует 76 предложений от 31 региона. Финансирование этих проектов обойдется в 250 млрд рублей. Далее проекты представят на инвестиционной карте России. Так, любой предприниматель сможет начать их реализовывать.
Напомним, что с 2021 года в Волгоградской области идет успешное внедрение регионального инвестиционного стандарта. На сегодняшний день действуют семь элементов. С сентября 2024 года в регионе работает система обратной связи для инвесторов. На заседании инвестиционного комитета губернатор Андрей Бочаров поставил задачи разработать дополнительные механизмы поддержки ключевых проектов.