В Волгоградской области создали новый проект для развития туризма

Напомним, что с 2021 года в Волгоградской области идет успешное внедрение регионального инвестиционного стандарта. На сегодняшний день действуют семь элементов. С сентября 2024 года в регионе работает система обратной связи для инвесторов. На заседании инвестиционного комитета губернатор Андрей Бочаров поставил задачи разработать дополнительные механизмы поддержки ключевых проектов.