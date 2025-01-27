Для екатеринбургских школ разрабатывают два базовых меню

Родители школьников смогут выбрать один из двух вариантов питания. Они будут отличаться по составу и стоимостью. Для школьников старше 12 лет суточная норма достигает 2700 калорий. В там случае они должна есть 550 граммов еды на завтрак, второй завтрак — 200 граммов, обед — 800, полдник — 350, ужин — 600, второй ужин — 200. В совокупности приемы пищи обеспечат ребенка 13 витаминами и минералами.