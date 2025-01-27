Для екатеринбургских школ разрабатывают два базовых меню

По заказу администрации эксперты УрГЭУ разрабатывают новое меню для учеников 5−11 классов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— В процессе разработки участвуют специалисты Роспотребнадзора и представители 13 операторов питания города. Помощь ученых нужна, чтобы вне зависимости от стоимости оба вида меню строго соответствовали санитарным правилам и нормам, имели одинаковый вес и энергетическую ценность, — рассказала в администрации Екатеринбурга.
Родители школьников смогут выбрать один из двух вариантов питания. Они будут отличаться по составу и стоимостью. Для школьников старше 12 лет суточная норма достигает 2700 калорий. В там случае они должна есть 550 граммов еды на завтрак, второй завтрак — 200 граммов, обед — 800, полдник — 350, ужин — 600, второй ужин — 200. В совокупности приемы пищи обеспечат ребенка 13 витаминами и минералами.
Для школьников старше 12 лет суточная норма достигает 2700 калорий.
Льготы на питание предоставляются учащимся с 5 по 11 классы. В числе льготников дети из семей, с доходом ниже прожиточного минимума, детей из многодетных семей, детям-сиротам, детям участников СВО, детям-беженцам с территорий ЛНР и ДНР и детям, мобилизованных родителей. Школьники в начальник классах питаются бесплатно.