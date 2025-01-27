Самара, Ульяновск и Казань могут войти в кольцевой маршрут скоростного поезда

Самару, Ульяновск, Казань и другие регионы Поволжья может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль. Сейчас рассматривается не линейный вариант от Самары до Казани через Ульяновск, а кольцевой. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании по развитию региона.