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Самара, Ульяновск и Казань могут войти в кольцевой маршрут скоростного поезда

Скоростную железнодорожную магистраль хотят построить между Самарой и другими регионами Поволжья.

Источник: Комсомольская правда

Самару, Ульяновск, Казань и другие регионы Поволжья может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль. Сейчас рассматривается не линейный вариант от Самары до Казани через Ульяновск, а кольцевой. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании по развитию региона.

«С главой Татарстана обсудили новую железнодорожную магистраль Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. От Казани она пойдет на Елабугу до Уфы, потом на Оренбург и Салават, а замыкается на Самаре», — сказал Русских.

В обсуждении также участвовали железнодорожники. Проект признали жизнеспособным с высоким экономическим эффектом. Теперь планируется создать рабочую группу и добиваться его включения в нацпроекты РФ.