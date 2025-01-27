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«Сыр с голубой плесенью, мясной хлеб, дробленые ягоды». Торговля сказала, что новое белорусы ели на выборах

Агрокомбинат «Дзержинский» выпустил собственный хлеб к выборам.

Источник: Комсомольская правда

Агрокомбинат «Дзержинский» выпустил собственный хлеб из мяса к выборам. Об этой и других новинках продукции, выпущенных к президентским выборам рассказали в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома, пишет БелТА.

Так, торговля и общепит традиционно поддержали атмосферу праздника на избирательных участках. При этом на каждом организовали либо буфет, либо выездную торговлю.

— На каждом втором участке проводились дегустации, в чем отличились производители, — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Наталья Суйкова.

Например, агрокомбинат «Дзержинский» презентовал свой мясной хлеб, Минский молочный завод № 1 угощал сыром с голубой плесенью, а клецкое предприятие «Гамма вкуса» познакомило белорусов с линейкой дробленых ягод.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко получил «саночки» угощений с Комаровки в буфете своего избирательного участка: «Колбаска пальцем пиханая, сальце на четыре пальца, семки, чтобы никогда не нападали проблемки».

Еще своим указом президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.