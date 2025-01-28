Апартхозактив

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков подчеркнул, что изначально «Камская долина» строила на ул. Советской, 30а, отель для бренда Hampton by Hilton. Гостиница была рассчитана на 100 номеров, в проекте собиралась участвовать УК BS Hospitality Management, которую тогда возглавлял господин Сташков. Сейчас в здании несколько изменили планировку. «Важно знать, как станет функционировать комплекс: будет ли он использоваться в качестве апартаментов для краткосрочного проживания в течение одной-двух недель? Формат таких апартаментов развивают все международные бренды», — поделился Сергей Сташков. С учетом того что апартаменты на ул. Советской, 30а, предлагаются к продаже на профильных сайтах, объект может быть предназначен для проживания по типу жилого комплекса. Использование помещений в апартаментах в качестве квартир — распространенная практика, обращает внимание собеседник.