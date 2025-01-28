Власти Кубани отчитались, сколько закрыли незаконных точек торговли

Торговцы без зарегистрированного ИП приводят к угрозе здоровья кубанцев и недобросовестной конкуренции, ущерб от которой ощущают покупатели и легальные участники рынка. Об этом рассказал руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
За прошедший 2024 год в городах и районах Кубани провели 18,6 тысяч рейдов среди неправомерных сбытчиков продукции. Половина из них закончилась выписанными протоколами.
Всего власти края наказали около 9,5 нелегальных предпринимателей. Наиболее чаще стихийную торговлю организовывают в Сочи, Анапе, Новороссийске и Белореченском районе.
К слову, глава ведомства дополнил, что в регионе организовали комфортные условия для ведения правомерного бизнеса. Фермеры и предприниматели могут реализовывать товары на рынках и ярмарках.
Ранее информагентство сообщало о том, что в 2023 году мэрия Краснодара организовала фонд для борьбы с незаконными свалками. Благодаря этому в Индустриальном поселке ликвидировали объемную мусорку.