Власти Кубани отчитались, сколько закрыли незаконных точек торговли

Торговцы без зарегистрированного ИП приводят к угрозе здоровья кубанцев и недобросовестной конкуренции, ущерб от которой ощущают покупатели и легальные участники рынка. Об этом рассказал руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.