В донской столице сделают ремонт на участке по улице Большая Садовая

Данные опубликованы на сайте госзакупок.
Ремонтные работы проведут на отрезке улицы от Ворошиловского проспекта и до проспекта Буденновского. Стоимость данного проекта составляет 34,8 миллиона рублей. Сумма складывается из городского бюджета и регионального.
По данным сайта, заказчик проекта — МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». В ходе подписания контракта подрядчик должен отправить всю подходящую документацию до 11 февраля. Спустя три дня будет объявлен победитель тендера.
Отметим, что в ходе ремонтных работ будет задействовано все дорожное полотно. Вероятнее всего, это будет причиной частых пробок. Водители должны подготовиться к временным неудобствам на центральной улице города.