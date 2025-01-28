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В донской столице сделают ремонт на участке по улице Большая Садовая

В Ростове-на-Дону собираются сделать ремонт на части центральной улицы Большая Садовая.

Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Ремонтные работы проведут на отрезке улицы от Ворошиловского проспекта и до проспекта Буденновского. Стоимость данного проекта составляет 34,8 миллиона рублей. Сумма складывается из городского бюджета и регионального.

По данным сайта, заказчик проекта — МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». В ходе подписания контракта подрядчик должен отправить всю подходящую документацию до 11 февраля. Спустя три дня будет объявлен победитель тендера.

Отметим, что в ходе ремонтных работ будет задействовано все дорожное полотно. Вероятнее всего, это будет причиной частых пробок. Водители должны подготовиться к временным неудобствам на центральной улице города.