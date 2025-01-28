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Нацбанк снизил курс доллара и курс евро на 28 января

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро, но увеличил курс российского рубля на 28 января, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили курсы валют на 28 января 2025 года, вторник. Так, курс доллара и курс евро снизились в продолжение рабочей недели, а курс российского рубля, наоборот, подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 28 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4060 белорусского рубля, 1 евро — 3,5753 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4379 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 27 января, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля стал выше. Ощутимее других изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара потерял 0,0087 белрубля, евро упал на 0,0076 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0144 белрубля.

Тем временем указ президента изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.