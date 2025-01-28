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В Молдавии заявили о риске паралича железнодорожного движения

Депутат Фотеску: Молдавии грозит паралич ж/д движения из-за долгов по зарплатам.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Огромные задолженности по зарплатам сотрудникам «Железной дороги Молдовы» могут привести к параличу железнодорожного движения в республике и к огромным экономическим потерям, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску в Telegram-канале.

В целом около 4 тысяч работников государственного предприятия готовы подать заявления об увольнении. Более того, они намерены выступить с протестами. Я скажу, к чему это приведет: к параличу железнодорожного движения в республике, к огромным экономическим потерям. Для многих жителей это станет частичной изоляцией, поскольку поезд — самый удобный способ добраться до других населенных пунктов.

Вадим Фотеску
депутат парламента от оппозиционного блока «Победа»

По его словам, властный режим довел железнодорожников республики до предела.

«Чиновники ПДС (правящей партии “Действие и солидарность”. — Прим. ред.) преспокойно закрывали глаза на бедственное положение сотрудников “Железных дорог Молдовы”, и вот час пробил. В Окнице персонал не выйдет на работу уже 3 февраля. Причина та же — огромные долги по зарплате. Люди не получают деньги по несколько месяцев, а некоторые — даже по полгода. Не исключено, что в ближайшее время Окница фактически окажется в железнодорожной блокаде», — отметил депутат.

Железнодорожный кризис

Предприятие ЖДМ за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной.

В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Власти не покрыли их в полном объеме до сих пор. Профсоюз заявил, что готов организовать акции протеста, если Кишинев до конца января не найдет решение проблемы.

Ранее ЖДМ провела аукцион по продаже вагонов и старого оборудования, чтобы выручить деньги для погашения долгов по зарплатам и инвестиций в свою деятельность, но полученных средств оказалось недостаточно. Из-за кризисной ситуации на железной дороге ЖДМ вынуждена была в два раза повысить цену билетов на единственный оставшийся пассажирский поезд внутреннего маршрута Кишинев-Унгены, который соединяет столицу Молдавии с границей Румынии. Предприятие из-за сложного финансового положения вынуждено было с 12 января отменить несколько железнодорожных рейсов.