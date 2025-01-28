В Молдавии заявили о риске паралича железнодорожного движения

В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Власти не покрыли их в полном объеме до сих пор. Профсоюз заявил, что готов организовать акции протеста, если Кишинев до конца января не найдет решение проблемы.