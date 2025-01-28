У экс-менеджера «Газпрома» конфискуют заводы в России

В иске, поступившем от заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, названы ответчики, среди которых сам Митюшов и его аффилированные компании — «Меркури кэпитал траст» и ООО «Корпоративный центр». Также в документе указаны третьи лица, такие как ФАС, Центробанк и 11 юридических лиц, среди которых ООО «Газпром нефтехим Салават» и восемь компаний, обеспечивающих его деятельность, включая «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод».