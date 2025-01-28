Аэропорт Алматы отреагировал на жалобы пассажиров на дорогие билеты

«Аэропорт Алматы хотел бы опровергнуть утверждение о том, что аэропорты ответственны за высокие цены на билеты. На самом деле, учитывая экономические трудности, с которыми сталкиваются аэропорты, инвестиции в инфраструктуру оставались минимальными на протяжении многих лет. Это, в свою очередь, усложняет развитие и модернизацию объектов и услуг. Тем не менее, мы продолжаем обеспечивать высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров. Мы понимаем, что авиационное топливо составляет значительную часть затрат авиакомпаний, и это явление характерно для всех авиаперевозчиков по всему миру. Однако, важно отметить, что ситуация Казахстана не отличается негативно от мировой практики. Авиакомпании могут оптимизировать свои цены на билеты, используя различные механизмы управления затратами. При этом ухудшение финансового положения аэропортов не будет способствовать улучшению ситуации, как для авиакомпаний, так и для пассажиров», — добавил Косе.