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Названы суммы потребительских кредитов для челябинцев

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные о динамике среднего размера выданных потребкредитов в разных регионах страны.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Срез показывает ситуацию конца прошлого года. В Челябинской области в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов оказался на уровне в 178,5 тыс. рублей. За полгода показатель снизился более чем на 17 тыс. рублей (минус 8,8%).

Тем не менее Челябинская область занимает 4 место в России по среднему размеру выданных потребкредитов. Большие суммы фиксируются лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, но и для них характерно снижение показателя. Да и в целом по России средний размер потребкредита снижается шестой месяц подряд. Эксперты уверены, что причина этого тренда в жесткой политике регулятора по охлаждению кредитного рынка.