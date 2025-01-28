Названы суммы потребительских кредитов для челябинцев

Тем не менее Челябинская область занимает 4 место в России по среднему размеру выданных потребкредитов. Большие суммы фиксируются лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, но и для них характерно снижение показателя. Да и в целом по России средний размер потребкредита снижается шестой месяц подряд. Эксперты уверены, что причина этого тренда в жесткой политике регулятора по охлаждению кредитного рынка.