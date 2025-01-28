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В Челябинске фиксируют подорожание аренды квартир

Арендные ставки на челябинское жилье в январе 2025 года сравнили с ситуацией на рынке, характерной на начало прошлого года.

Источник: РИА "Новости"

Один квадратный метр жилья в Челябинске в январе этого года стал обходится арендатору в среднем 668 рублей. Если говорить в целом о Челябинской области, то здесь средняя арендная ставка сейчас равна 622 рубля за «квадрат». Показатель подсчитан специалистами сервиса «Домклик», данные публикует «Коммерсант».

Стандартная однокомнатная квартира (35 квадратных метров) в Челябинске для арендатора сейчас в среднем обходится в 23,4 тыс. рублей (плюс 19% с января 2024 года). В Челябинской области такое жилье в среднем можно снять за 21,8 тыс. рублей (плюс 21%).

недвижимость