В Челябинске фиксируют подорожание аренды квартир

Один квадратный метр жилья в Челябинске в январе этого года стал обходится арендатору в среднем 668 рублей. Если говорить в целом о Челябинской области, то здесь средняя арендная ставка сейчас равна 622 рубля за «квадрат». Показатель подсчитан специалистами сервиса «Домклик», данные публикует «Коммерсант».
Стандартная однокомнатная квартира (35 квадратных метров) в Челябинске для арендатора сейчас в среднем обходится в 23,4 тыс. рублей (плюс 19% с января 2024 года). В Челябинской области такое жилье в среднем можно снять за 21,8 тыс. рублей (плюс 21%).