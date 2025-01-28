В Челябинске фиксируют подорожание аренды квартир

Один квадратный метр жилья в Челябинске в январе этого года стал обходится арендатору в среднем 668 рублей. Если говорить в целом о Челябинской области, то здесь средняя арендная ставка сейчас равна 622 рубля за «квадрат». Показатель подсчитан специалистами сервиса «Домклик», данные публикует «Коммерсант».