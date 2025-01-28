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В Катангском районе Иркутской области закрыты четыре ледовые переправы

Решение было принято эксплуатирующей компанией в связи с окончанием работ.

Источник: МЧС РФ

В Катангском районе Иркутской области закрыты четыре ледовые переправы из-за завершения работ от эксплуатирующей компании. Переправы находились на реках Огнели, Ичера и Демьянке и были открыты восточнее села Непа. Выезды на переправы перекрыты, выставлены запрещающие знаки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время в регионе функционируют 35 ледовых дорог, среди которых шесть областных и 29 муниципальных.

Девятнадцать из них — плановые (по три — в Катангском и Братском районах, по две — в Бодайбинском, Чунском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах, по одной — в Балаганском, Усольском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском районах).

Шестнадцать переправ открыты вне плана (шесть — в Тайшетском, пять — в Киренском, три — в Катангском, две — в Нижнеилимском районах).