В Катангском районе Иркутской области закрыты четыре ледовые переправы

Девятнадцать из них — плановые (по три — в Катангском и Братском районах, по две — в Бодайбинском, Чунском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах, по одной — в Балаганском, Усольском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском районах).