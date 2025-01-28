Депутат Гаврилов: пенсионные накопления можно забрать все разом в 2025 году

Депутат также предупредил о возможных ошибках или отказах при начислении накоплений. Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендовал заранее проверять информацию на портале «Госуслуги» или в Социальном фонде, где хранятся пенсионные накопления. Если речь идет о негосударственном пенсионном фонде, важно убедиться в наличии у него лицензии, что можно сделать на сайте Центробанка.