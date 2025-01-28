Депутат Гаврилов: пенсионные накопления можно забрать все разом в 2025 году

В 2025 году россияне получат возможность единовременно забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, уточнив, что для этого необходимо подать соответствующее заявление.
В случае, если накопления превышают указанную сумму, гражданам будут назначены ежемесячные выплаты, размер которых будет рассчитываться индивидуально в зависимости от общей суммы накоплений и установленного периода выплат.
Гаврилов отметил, что в текущем году ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, что эквивалентно 22,5 годам. Этот показатель важен для определения ежемесячной суммы, которую будут получать пенсионеры.
«Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рубля — как дополнение к основной пенсии», — цитирует Гаврилова РИА Новости.
Депутат также предупредил о возможных ошибках или отказах при начислении накоплений. Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендовал заранее проверять информацию на портале «Госуслуги» или в Социальном фонде, где хранятся пенсионные накопления. Если речь идет о негосударственном пенсионном фонде, важно убедиться в наличии у него лицензии, что можно сделать на сайте Центробанка.
Ранее президент России Владимир Путин поручил доиндексировать размер страховых и военных пенсий с учетом фактической инфляции прошлого года в размере 9,5%. Россияне в феврале получат две доплаты: за январь и февраль, размер каждой в среднем составит около 500 рублей.