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Первого застройщика омского ЖК «Сады Наука» отправляют на ликвидацию

Во вторник, 28 января 2025 года, в специализированном реестре появились сведения о завершении конкурсного производства в отношении ООО Строительная компания «Русмонтаж».

Источник: SuperOmsk.ru

«Завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “РУСМОНТАЖ”.

Настоящее определение является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РУСМОНТАЖ», — гласит определение Арбитражного суда Омской области.

Напомним, ООО СК «Русмонтаж» зарегистрировано в 2010 году, половина компании принадлежит омичу Александру Рудаеву, тогда как вторая доля закреплена за томским ООО «Галактика». Зачастую компанию ассоциируют со строительством ЖК «Сады Наука», которое стартовало летом 2014 года с привлечением средств дольщиков. Обязательства по сдаче домов уже в 2015 году не были исполнены, объекты продолжают сдаваться до сих пор. В мае 2017 года суд принялся рассматривать заявление о банкротстве компании-застройщика, конкурсное производство стартовало в октябре 2018 года.

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