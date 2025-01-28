Первого застройщика омского ЖК «Сады Наука» отправляют на ликвидацию

Напомним, ООО СК «Русмонтаж» зарегистрировано в 2010 году, половина компании принадлежит омичу Александру Рудаеву, тогда как вторая доля закреплена за томским ООО «Галактика». Зачастую компанию ассоциируют со строительством ЖК «Сады Наука», которое стартовало летом 2014 года с привлечением средств дольщиков. Обязательства по сдаче домов уже в 2015 году не были исполнены, объекты продолжают сдаваться до сих пор. В мае 2017 года суд принялся рассматривать заявление о банкротстве компании-застройщика, конкурсное производство стартовало в октябре 2018 года.