В Волгоградской области продают гостиницу за 137 млн рублей

В середине января на одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже готового бизнеса. За гостиницу с 11 номерами, рестораном со своей кухней и банкетным залом с летней верандой нынешний владелец просит 137 млн рублей без торга.
Кроме того, на участке площадью 2000 кв. м находятся склады и парковки с видеонаблюдением, а также гаражные боксы. Комплекс располагается около Волги, в 15 минутах езды от Волгограда.
Предложение может показаться интересным инвесторам, которые готовы вложить денежные средства в развитие внутреннего туризма.
Отметим, регион регулярно занимает высокие позиции в рейтинге популярных маршрутов для путешествий среди россиян. В Волгоградской области стабильно увеличивается турпоток, благодаря обустройству новых общественных пространств и обновлению объектов гостеприимства и транспортной инфраструктуры.