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В Волгоградской области продают гостиницу за 137 млн рублей

Четырехуровневое здание расположено в поселке Светлый Яр.

Источник: Morgan Lane/CC0

В середине января на одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже готового бизнеса. За гостиницу с 11 номерами, рестораном со своей кухней и банкетным залом с летней верандой нынешний владелец просит 137 млн рублей без торга.

Кроме того, на участке площадью 2000 кв. м находятся склады и парковки с видеонаблюдением, а также гаражные боксы. Комплекс располагается около Волги, в 15 минутах езды от Волгограда.

Предложение может показаться интересным инвесторам, которые готовы вложить денежные средства в развитие внутреннего туризма.

Отметим, регион регулярно занимает высокие позиции в рейтинге популярных маршрутов для путешествий среди россиян. В Волгоградской области стабильно увеличивается турпоток, благодаря обустройству новых общественных пространств и обновлению объектов гостеприимства и транспортной инфраструктуры.

туризм и отдых