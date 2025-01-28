В Восточную промышленную зону Краснодара инвестируют 1,5 млрд рублей

Восточную промышленную зону Краснодара компания «ЮНИОН-ФУД ЮГ» инвестирует в проект 1,5 млрд рублей. Об этом написал в своем Telegram (18+) мэр краевого центра Евгений Наумов, передает ИА KrasnodarMedia.
Сейчас территория промзоны занимает площадь более 700 га, где работает более 400 предприятий, многие из которых не только производят продукцию для внутреннего рынка, но и экспортируют ее за рубеж. По словам Наумова, успех этих компаний служит не только гордостью региона, но и залогом экономического роста для всей страны.
Инвестор осенью откроет пищевую линию, способную производить до 345 тысяч упаковок готовых блюд в сутки. В настоящее время «ЮНИОН-ФУД» активно заключает соглашения с КубГАУ, КубГТУ и Краснодарским торгово-экономическим колледжем о трудоустройстве молодых специалистов.
Глава города отметил, что кадровый вопрос является одним из ключевых в развитии промышленности. Важно не только привлекать новых сотрудников, но и удерживать уже имеющихся. Например, в ООО «Солнце» внимание уделяется созданию благоприятной атмосферы для своих работников.
— Там есть места для общения и игр. Если сотрудник провинился, его не штрафуют, а просят принести цветок, — написал Наумов.
Компания ООО «ЗЭСКМИ» продолжает поставлять оборудование для атомных приборов в Египет, расширяя возможности для сотрудничества.
Отдельно мэр отметил ООО «ЗЭСКМИ», которая занимается поставками оборудования для атомных электростанций в различные страны мира, таких как Египет, Турцию, Индию. Там после берут на практику студентов и затем предлагают им работу, а тем, кто приведет нового сотрудника, выплачивают премию.
Город тесно сотрудничает с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обеспечить производителей необходимыми энергомощностями, а также обеспечить доступ к водоснабжению и водоотведению. По словам мэра, в этом году закончится реконструкция улицы Симферопольской, а в перспективе хотят модернизировать несколько км дорог в пределах промзоны.