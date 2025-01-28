В Восточную промышленную зону Краснодара инвестируют 1,5 млрд рублей

Сейчас территория промзоны занимает площадь более 700 га, где работает более 400 предприятий, многие из которых не только производят продукцию для внутреннего рынка, но и экспортируют ее за рубеж. По словам Наумова, успех этих компаний служит не только гордостью региона, но и залогом экономического роста для всей страны.