Из-за санкций в Росавиации обеспокоились безопасностью полетов

В Росавиации возродили летно-методический совет (ЛМС) для повышения безопасности полетов на фоне импортозамещения самолетов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В состав ЛМС вошли авиаконструкторы, эксперты из учебных заведений Росавиации, представители российских авиакомпаний, курирующие вопросы безопасности полетов. Председателем летно-методического совета назначен заместитель руководителя Росавиации Сергей Страмоус, курирующий в агентстве вопросы безопасности полетов. Глава надзорного ведомства Дмитрий Ядров на первом заседании совета признал, что потребность в ЛМС вызвана санкциями и новым курсом на импортозамещение лайнеров.
«Работа специалистов отрасли должна быть проактивной и динамичной по всем направлениям, включая безопасность полетов. Несмотря на то, что авиатранспортная система России функционирует безопасно, надежно, устойчиво, а авиакомпании и аэропорты завершили прошлый год ростом пассажиропотока, расслабляться нельзя», — пояснил Ядров.
Напомним, в 2026 году в России планируется приступить к серийному выпуску самолетов МС-21 и полностью отечественной версии Superjet 100. С 2022 года из-за санкций зарубежные авиакомпании прекратили поставки самолетов в страну и запчастей к ним. МС-21 проектировали в XXI веке. Этот самолет аккумулировал в себе самые передовые достижения в области авиастроения. По мнению экспертов, МС-21 — лучший самолет в своем классе в мире. Более того, в отличие от своего прямого конкурента — Boeing-737, который уходит корнями в XX век, МС-21 можно будет модифицировать еще 30−40 лет.