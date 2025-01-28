Из-за санкций в Росавиации обеспокоились безопасностью полетов

Напомним, в 2026 году в России планируется приступить к серийному выпуску самолетов МС-21 и полностью отечественной версии Superjet 100. С 2022 года из-за санкций зарубежные авиакомпании прекратили поставки самолетов в страну и запчастей к ним. МС-21 проектировали в XXI веке. Этот самолет аккумулировал в себе самые передовые достижения в области авиастроения. По мнению экспертов, МС-21 — лучший самолет в своем классе в мире. Более того, в отличие от своего прямого конкурента — Boeing-737, который уходит корнями в XX век, МС-21 можно будет модифицировать еще 30−40 лет.