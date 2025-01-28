В центре Екатеринбурга сломался новый трамвай «Львенок»

Напомним, низкопольный трамвай «Львенок» был приобретен в рамках транспортной реформы в Екатеринбурге: он оборудован 40 сиденьями и может вместить до 161 пассажира, в салоне есть четыре дверных проема с датчиками и другое. Ходить по улицам города он начал с 24 января.