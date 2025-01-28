Сигареты подорожают в Беларуси с 1 февраля 2025 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства по налогам и сборам.
Согласно информации, подорожание затронет 39 марок сигарет. Так, 28 из них производятся компанией «Интер Тобакко», а 11 — ввозятся государственным предприятием «Беларусьторг». Сказано, что марки сигарет Dove, Red Bor, а также RB Perliamutr и Rigins Original, производимых «Интер Тобакко», вырастет на 35 копеек.
Стоимость всех марок бренда Chapman, некоторых марок Dunhill, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг», станет дороже на 20 копеек. Вместе с тем марки сигарет, которые выпускаются компаниями «Табак-инвест», «Сентони ПРО», «АЛИДИ-Вест», табачной фабрикой «Неман» и импортируемые из-за границы «Сентони ПРО», не увеличатся в цене с 1 февраля.
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