На 20 рублей в Татарстане подорожал картофель

Закупочные расценки варьируются в пределах от 42 до 50 рублей, что зависит от качества продукции, а в розничной торговле цена колеблется от 60 до 70 рублей за килограмм. Подобная ситуация наблюдается и в столице республики — Казани, где картошка продается по цене от 55 до 58 рублей. Две-три недели назад цена на этот продукт составляла около 50 рублей, что было выгоднее, чем в крупных федеральных розничных сетях. Вопреки большому количеству картофеля на полках магазинов, его стоимость резко возросла. В Набережных Челнах средняя стоимость этого овоща достигла отметки в 65 рублей за килограмм.