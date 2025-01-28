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Авиационному заводу ТАНТК из Таганрога угрожают банкротством

Находящийся в Таганроге авиационный завод «ТАНТК им. Г. М. Бериева» может быть признан банкротом.

Это следует из данных, которые были опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс». Один из кредиторов обратился с соответствующим заявлением в понедельник, 27 января.

Задолженность подтвердил третейский суд постоянно действующего Арбитражного учреждения при ОООР «СоюзМаш России», а также определение донского арбитража. При этом размер долга не раскрывается.

Завод был основан в 1934 году. Он специализируется на конструировании и производстве летательных аппаратов различных модификаций. В частности, речь идёт о самолете-амфибия Бе-200ЧС, который позволяет организовывать экологические миссии и тушение пожаров. Один из них недавно отправили в Алжир.

В 2023 году выручка юридического лица завода составила 13,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 527 миллионов рублей.