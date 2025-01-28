Авиационному заводу ТАНТК из Таганрога угрожают банкротством

Завод был основан в 1934 году. Он специализируется на конструировании и производстве летательных аппаратов различных модификаций. В частности, речь идёт о самолете-амфибия Бе-200ЧС, который позволяет организовывать экологические миссии и тушение пожаров. Один из них недавно отправили в Алжир.