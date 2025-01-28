Нужны миллиарды: сколько стоит свет для приморцев

В Надеждинском районе необходима модернизация энергосистемы, которая потребует не менее 4 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор АО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» Александр Бакай на совещании при губернаторе Приморья.
Общая нагрузка на энергетику в районе выросла за последние годы на 45%. Также Бакай рассказал, что подключение мощностей подстанции 220 кВ «Промпарк» на питающие подстанции Надеждинского района ожидается не ранее сентября 2026 года. При этом нагрузка на энергетику в Приморье к 2027 году может вырасти до 500 МВт.
«Фактический прирост мощности в 2024 году составил 158 МВт, в 2025 году ожидается в пределах 253 МВт, а к 2027 году краю потребуется до 500 МВт», — цитирует слова Бакая пресс-служба губернатора Приморья.
Сообщается, что в планах есть реконструкция подстанций в Надеждинском, Хасанском, Партизанском районах и ЗАТО Фокино. Кроме того, планируется масштабная реконструкция ЛЭП с переводом в кабельное исполнение.
Напомним, что в связи с ростом нагрузки и общей изношенностью оборудования в крае регулярно происходят инциденты с многодневным отключением электроэнергии. Наибольшее число таких происшествий фиксируется именно на юге региона, который все еще до конца не оправился от последствий ледяного дождя 2020 года.