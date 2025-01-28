Нужны миллиарды: сколько стоит свет для приморцев

Общая нагрузка на энергетику в районе выросла за последние годы на 45%. Также Бакай рассказал, что подключение мощностей подстанции 220 кВ «Промпарк» на питающие подстанции Надеждинского района ожидается не ранее сентября 2026 года. При этом нагрузка на энергетику в Приморье к 2027 году может вырасти до 500 МВт.