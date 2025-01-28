Доступностью жилья в Казахстане удовлетворена только четверть граждан

Доступностью жилья в Казахстане удовлетворена только четверть казахстанцев, сообщает Energyprom.kz.
В 2024 году Бюро национальной статистики АСПиР РК провело опрос среди граждан Казахстана по вопросам качества жизни домохозяйств. Опрос охватывал различные темы, одна из которых касалась доступности жилья.
Что касается удовлетворенности казахстанцев государственной поддержкой в приобретении жилья, доля респондентов, выразивших в ответе на этот вопрос свою полную удовлетворенность ситуацией, выросла с 22,5% до 24,5%. Удельный вес частично удовлетворенных ситуацией граждан увеличился с 36,2% до 36,5%. Не удовлетворены уровнем государственной поддержки в приобретении жилья 24,9% респондентов. Затруднились с ответом 14,1% опрошенных.
Что касается вопросов о ситуации в месте проживания, 49,4% граждан вполне удовлетворены чистотой прилегающей к жилью территории, 45,6% — чистотой воздуха, 44,9% — качеством питьевой воды.
Частично удовлетворены чистотой прилегающей территории 47,3% граждан — немного меньше, чем годом ранее (47,9%). Чистотой воздуха частично удовлетворены 47,2% граждан (в 2023 году — 47,6%), а качеством воды — 47,4% (годом ранее — 46,2%).
Неудовлетворенность чистотой прилегающей территории выразили 2,8% опрошенных, чистотой воздуха не удовлетворены 6,7%, качеством питьевой воды — 7,2%.
В январе-декабре 2024 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых жилых зданий в Казахстане составила 22,4 млн кв. м. В том числе застройщики сдали рекордные 19 млн кв. м жилья — на 8,1% больше, чем годом ранее (в 2023 году — 17,5 млн кв. м).
Из них 12,1 млн кв. м составило жилье в многоквартирных домах, 6,7 млн кв. м — в индивидуальных домах. Большая часть жилья — 17 млн кв. м, или 89,5% от РК — была сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением — 6,9 млн кв. м.
Что касается будущего отрасли, можно отметить, что по итогам января-декабря прошлого года инвестиции в жилищное строительство в Казахстане составили 3,5 трлн тенге — на 0,4 трлн тенге больше, чем годом ранее (3,1 трлн тенге). Согласно индексу физического объема, реальный рост объема инвестиций в секторе составил 11,9%.
В региональном разрезе наибольший объем капвложений был зафиксирован в трех крупнейших мегаполисах страны — Алматы (759,4 млрд тенге), Астане (588 млрд тенге) и Шымкенте (339,5 млрд тенге). Доля этих трех регионов составила 47,6% от всех инвестиций в секторе по стране. В пятерку лидирующих регионов также вошли Туркестанская (216,6 млрд тенге) и Алматинская (174,3 млрд тенге) области. Наименьшие объемы инвестиций в секторе были отмечены в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.
В инвестиционном портфеле 87,4% всех капвложений в жилищное строительство составили собственные средства: 3,1 трлн тенге. На инвестиции за счет местных бюджетов пришлось 303,3 млрд тенге, на капвложения за счет республиканского бюджета — 43,4 млрд тенге. Инвестиции за счет банковских кредитов сократились до 25,9 млрд тенге, а вложения за счет небанковских заёмных средств составили 75 млрд тенге.