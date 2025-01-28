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Доступностью жилья в Казахстане удовлетворена только четверть граждан

Господдержка в приобретении квадратных метров устраивает 24% казахстанцев.

Источник: Freepik

Доступностью жилья в Казахстане удовлетворена только четверть казахстанцев, сообщает Energyprom.kz.

В 2024 году Бюро национальной статистики АСПиР РК провело опрос среди граждан Казахстана по вопросам качества жизни домохозяйств. Опрос охватывал различные темы, одна из которых касалась доступности жилья.

В целом мнение казахстанцев о возможности приобретения жилья и поддержке государства в этом вопросе улучшилось. Так, 25% респондентов выразили удовлетворенность ситуацией, отвечая на вопрос о возможности самостоятельного приобретения жилья, против 20,5% годом ранее. Доля граждан, выразивших в ответе на этот вопрос лишь частичную удовлетворенность, составила 39,6%, против 40,1% годом ранее. При этом свою неудовлетворенность возможностью самостоятельно приобрести жилье выразили 20,5% участников опроса — на 0,9 п. п. меньше, чем годом ранее. Затруднились с ответом 14,9% опрошенных.

Что касается удовлетворенности казахстанцев государственной поддержкой в приобретении жилья, доля респондентов, выразивших в ответе на этот вопрос свою полную удовлетворенность ситуацией, выросла с 22,5% до 24,5%. Удельный вес частично удовлетворенных ситуацией граждан увеличился с 36,2% до 36,5%. Не удовлетворены уровнем государственной поддержки в приобретении жилья 24,9% респондентов. Затруднились с ответом 14,1% опрошенных.

Что касается вопросов о ситуации в месте проживания, 49,4% граждан вполне удовлетворены чистотой прилегающей к жилью территории, 45,6% — чистотой воздуха, 44,9% — качеством питьевой воды.

Частично удовлетворены чистотой прилегающей территории 47,3% граждан — немного меньше, чем годом ранее (47,9%). Чистотой воздуха частично удовлетворены 47,2% граждан (в 2023 году — 47,6%), а качеством воды — 47,4% (годом ранее — 46,2%).

Неудовлетворенность чистотой прилегающей территории выразили 2,8% опрошенных, чистотой воздуха не удовлетворены 6,7%, качеством питьевой воды — 7,2%.

В январе-декабре 2024 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых жилых зданий в Казахстане составила 22,4 млн кв. м. В том числе застройщики сдали рекордные 19 млн кв. м жилья — на 8,1% больше, чем годом ранее (в 2023 году — 17,5 млн кв. м).

Из них 12,1 млн кв. м составило жилье в многоквартирных домах, 6,7 млн кв. м — в индивидуальных домах. Большая часть жилья — 17 млн кв. м, или 89,5% от РК — была сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением — 6,9 млн кв. м.

Кроме того, в сферах образования и здравоохранения в январе-декабре 2024 года было введено в эксплуатацию 86 общеобразовательных школ на 40,5 тыс. ученических мест, 29 дошкольных организаций на 4,2 тыс. мест, 4 больницы на 1 тыс. мест и 249 амбулаторно-поликлинических организаций на 8,5 тыс. посещений в смену.

Что касается будущего отрасли, можно отметить, что по итогам января-декабря прошлого года инвестиции в жилищное строительство в Казахстане составили 3,5 трлн тенге — на 0,4 трлн тенге больше, чем годом ранее (3,1 трлн тенге). Согласно индексу физического объема, реальный рост объема инвестиций в секторе составил 11,9%.

В региональном разрезе наибольший объем капвложений был зафиксирован в трех крупнейших мегаполисах страны — Алматы (759,4 млрд тенге), Астане (588 млрд тенге) и Шымкенте (339,5 млрд тенге). Доля этих трех регионов составила 47,6% от всех инвестиций в секторе по стране. В пятерку лидирующих регионов также вошли Туркестанская (216,6 млрд тенге) и Алматинская (174,3 млрд тенге) области. Наименьшие объемы инвестиций в секторе были отмечены в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.

В инвестиционном портфеле 87,4% всех капвложений в жилищное строительство составили собственные средства: 3,1 трлн тенге. На инвестиции за счет местных бюджетов пришлось 303,3 млрд тенге, на капвложения за счет республиканского бюджета — 43,4 млрд тенге. Инвестиции за счет банковских кредитов сократились до 25,9 млрд тенге, а вложения за счет небанковских заёмных средств составили 75 млрд тенге.

недвижимость