Доступностью жилья в Казахстане удовлетворена только четверть граждан

В целом мнение казахстанцев о возможности приобретения жилья и поддержке государства в этом вопросе улучшилось. Так, 25% респондентов выразили удовлетворенность ситуацией, отвечая на вопрос о возможности самостоятельного приобретения жилья, против 20,5% годом ранее. Доля граждан, выразивших в ответе на этот вопрос лишь частичную удовлетворенность, составила 39,6%, против 40,1% годом ранее. При этом свою неудовлетворенность возможностью самостоятельно приобрести жилье выразили 20,5% участников опроса — на 0,9 п. п. меньше, чем годом ранее. Затруднились с ответом 14,9% опрошенных.