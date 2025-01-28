Аптеки на каждом углу: почему завышаются цены на лекарства?

Результаты оказались ожидаемо неприятными: цены на лекарства систематически завышались, а лидером по количеству таких аптек стал Ташкент — 228 нарушений.
Необоснованные доходы
В результате проверок выяснилось, что аптеки необоснованно заработали 11,6 миллиарда сумов. И это только официальные данные. Подумайте, почему число аптек растет быстрее, чем производственных предприятий? Ответ очевиден: это сверхприбыльный бизнес.
Каждый раз, когда покупатель идет в аптеку, он сталкивается с риском переплаты. А учитывая, что лекарства часто покупаются не по желанию, а по необходимости, люди вынуждены платить завышенные суммы.
Почему это продолжается?
Вопрос в том, насколько эффективны проверки и какие меры принимаются после выявления таких случаев. Если нарушителей не наказывать серьезными штрафами, а также отзывом разрешений на торговлю, ситуация вряд ли изменится. Аптеки, видимо, считают такие «штрафы» просто частью расходов.
Как сэкономить?
Если вы не хотите стать жертвой завышенных цен:
- Используйте телеграм-боты. Они помогут сравнить цены на лекарства в разных аптеках.
- Не покупайте в первой попавшейся аптеке. Пройдите пару лишних метров, чтобы найти адекватную цену.
Проблема с завышением цен на лекарства — это не только нарушение прав потребителей, но и показатель системных проблем в фармацевтической отрасли. Пока аптеки будут ставить свои интересы выше здоровья граждан, люди останутся беззащитными перед жадностью бизнеса.