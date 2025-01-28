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В Ростовской области начали курсировать четыре новые электрички

В Ростовской области запустили новые электрички, о чем сообщает пресс-служба СКЖД.

В Донской регион поступило четыре электропоезда данного типа, а еще четыре были отправлены в Дагестан.

Электропоезд ЭП3Д, работающий на переменном токе, производится на Демиховском машиностроительном заводе, находящемся в Московской области и входящем в состав Трансмашхолдинга.

Следует отметить, что современные вагоны электричек разработаны с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями. Они имеют комфортные сиденья, просторные багажные полки и специальные места для велосипедов, а также систему климат-контроля. Кроме того, предусмотрены USB-розетки для зарядки мобильных устройств.