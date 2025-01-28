В Ростовской области начали курсировать четыре новые электрички

Следует отметить, что современные вагоны электричек разработаны с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями. Они имеют комфортные сиденья, просторные багажные полки и специальные места для велосипедов, а также систему климат-контроля. Кроме того, предусмотрены USB-розетки для зарядки мобильных устройств.