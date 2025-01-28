В Ростове планируют ввести оплату в общественном транспорте по QR-кодам

Для успешной работы новой системы сейчас разрабатывается масштабное обновление оборудования терминалов, поясняет специалист. Также существует концепция «Hop On — Hop Off», позволяющая пассажирам выходить и снова входить в автобус на любом маршруте в рамках действующего билета. При зоновом тарифе заблокированная сумма за длительное путешествие фактически списывается только за пройденный участок, добавляет Алексей Торицын.