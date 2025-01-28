Ремонт Коммунистической улицы планируют провести в Иркутске

«Всю необходимую документацию для ремонта улицы Коммунистической подготовили специалисты МКУ “Проектный офис дорожной деятельности”. Одним из важных моментов, который учли при разработке проекта, стало уменьшение уклона проезжей части автомобильной дороги, что сделает указанный участок более пологим и безопасным, особенно в зимнее время», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.