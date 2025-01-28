Ремонт Коммунистической улицы планируют провести в Иркутске

В Иркутске запланирован комплексный ремонт участка улицы Коммунистической. Будет отремонтирован участок дорог от улиц 3-го Июля до 4-й Советской протяженностью 600 метров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
«В ходе комплексного ремонта специалисты должны обустроить дорожное полотно и тротуары, установить бордюры и ограждения, нанести разметку. Также необходимо восстановить элементы ливневой канализации и наружное освещение», — рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.
Также предусмотрено укрепление откосов и создание газонов с посевом многолетних трав. На всех этапах выполнения работ качество будет проверяться специалистами независимого строительного контроля.
«Всю необходимую документацию для ремонта улицы Коммунистической подготовили специалисты МКУ “Проектный офис дорожной деятельности”. Одним из важных моментов, который учли при разработке проекта, стало уменьшение уклона проезжей части автомобильной дороги, что сделает указанный участок более пологим и безопасным, особенно в зимнее время», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.