В теплицах под Калининградом собрали 2,2 тонны «зимних» помидоров. Хозяйство располагается в посёлке Осокино Гурьевского округа. Об этом в ответ на запрос редакции Калининград.Ru сообщили в министерстве сельского хозяйства.
Томаты зимнего сорта вырастила фермер Ольга Почетухина. «Сбор томатов позднего срока созревания в данном хозяйстве завершился в начале ноября. Всего с октября по ноябрь 2024 года там было собрано 2,2 тонны томатов. Продукция реализовывается в сети кафе и ресторанов Калининградской области и непосредственно на месте производства», — сообщили в Минсельхозе.
В 2025 году фермер планирует увеличить площадь посадки «зимнего» сорта. «По данным главы хозяйства, вопрос расширения площади посадки томатов в 2025 году сейчас прорабатывается», — отметили в министерстве.
«Зимние» томаты в теплицах под Калининградом высадили в сентябре 2024 года. Всего на ферме выращивают три сорта помидоров, четыре — огурцов, а также перцы.
Сезон местных овощей в Калининградской области заканчивается примерно в ноябре. Огурцы и помидоры начинают завозить из других регионов России и стран. По данным экспертов, калининградские теплицы пока не могут обеспечить поставки круглый год. Местные помидоры и огурцы возвращаются в продажу ближе к весне.