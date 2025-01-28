В теплицах под Калининградом собрали 2,2 тонны «зимних» помидоров

Сезон местных овощей в Калининградской области заканчивается примерно в ноябре. Огурцы и помидоры начинают завозить из других регионов России и стран. По данным экспертов, калининградские теплицы пока не могут обеспечить поставки круглый год. Местные помидоры и огурцы возвращаются в продажу ближе к весне.