Рост экономики Казахстана в 2024 году составил 4,8%

В прошедшем году рост экономики составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве 13,7%, строительстве — 13,1%, торговле — 9,1%, транспорте — 8,5%. Объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%. В то же время добыча нефти снизилось на 2 миллиона 400 тысяч тонн. Это произошло из-за обязательств страны в рамках Опек плюс, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях.