Курортный сбор в Новороссийске пополнил краевой бюджет на 10 миллионов

Оставшиеся средства, полученные в результате культурного сбора, были направлены на обустройство пляжей «Дюрсо», «Матрос», а также зон рекреации «Кристалл 1», «Кристалл 2», «Дельфин» системами видеонаблюдения. Они обеспечат оперативное реагирование на нестандартные ситуации и помогут в решении возможных конфликтов на пляжах. Кроме того, видеонаблюдение сыграет важную роль в профилактике правонарушений и повышении общей безопасности на отдыхе.