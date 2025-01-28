Курортный сбор в Новороссийске пополнил краевой бюджет на 10 миллионов

На протяжении 2024 года в Новороссийске проходил эксперимент по развитию курортной инфраструктуры «Курортый сбор». Его размер составлял 30 рублей в сутки.
По итогам 2024 года в бюджет края от Новороссийска поступило 9 987 510 рублей:
— за 1 квартал 2024 года 1 053 540 рублей;
— за 2 квартал 2024 года 2 482 620 рублей;
— за 3 квартал 2024 года 4 989 270 рублей;
— за 4 квартал 2024 года 1 462 080 рублей,
На средства, полученные в ходе эксперимента, оборудованы дополнительные места для гостей города-героя: установлены малые архитектурные формы в платановой аллее вдоль улицы Мира, уличная скамейка со спинкой, скамейки типа галька, а также в районе Западного мола установлены 12 парковых шезлонгов, 6 деревянных настилов и кашпо.
Вдоль тенистой аллеи размещены бульварныескамейки, выполненные как в традиционном стиле с использованием материалов, так и в виде крупной «гальки». Расположение продумано таким образом, чтобы открывался вид на бухту, крейсер Михаил Кутузов и площадь Героев.
Оставшиеся средства, полученные в результате культурного сбора, были направлены на обустройство пляжей «Дюрсо», «Матрос», а также зон рекреации «Кристалл 1», «Кристалл 2», «Дельфин» системами видеонаблюдения. Они обеспечат оперативное реагирование на нестандартные ситуации и помогут в решении возможных конфликтов на пляжах. Кроме того, видеонаблюдение сыграет важную роль в профилактике правонарушений и повышении общей безопасности на отдыхе.