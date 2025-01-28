Депутат Михаил Матвеев заявил о необходимости развития самарского метро

«Довести метро после “Театральной” до железнодорожного вокзала — мне кажется, от этих планов в перспективе отказываться не нужно. Именно от того метро и недозагружено, что недоделано. И самое важное: в СССР метро в городах-миллионниках строил центр. Потом после развала СССР сбросили на регионы», — отметил депутат.