МАРТ распределит тарифные квоты на импорт риса из Вьетнама

Ведомству необходимо до 10 февраля распределить 70% тарифной квоты на ввоз в 2025 году отдельных видов риса длиннозерного из Вьетнама, ввозимого на территорию Беларуси и помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объемам риса длиннозерного, происходящего и ввезенного ими из Вьетнама в Беларусь в 2022—2024 годах.