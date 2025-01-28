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МАРТ распределит тарифные квоты на импорт риса из Вьетнама

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли распределит тарифные квоты на ввоз в 2025 году отдельных видов риса из Вьетнама. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 января 2025 года № 44, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ведомству необходимо до 10 февраля распределить 70% тарифной квоты на ввоз в 2025 году отдельных видов риса длиннозерного из Вьетнама, ввозимого на территорию Беларуси и помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объемам риса длиннозерного, происходящего и ввезенного ими из Вьетнама в Беларусь в 2022—2024 годах.

Также МАРТ до 30 ноября распределит 30% тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности их поступления.

В документе говорится, что министерство может перераспределить при необходимости невостребованную по результатам первого полугодия 2025 года часть объема тарифной квоты среди участников внешнеторговой деятельности на основании поданных ими заявлений.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.