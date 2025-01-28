В Минске средняя зарплата достигла 3 792,5 рубля в декабре 2024 года. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
Сообщается, что в Минске номинальная начисленная средняя заработная плата составила 3 792,5 рубля. Ее уровень превысил средний заработок по стране, который в декабре 2024 года оказался 2 693,9 рубля.
Согласно данным, в Минске уровень зарплат отличается по видам экономической деятельности. Так, специалисты информации и связи получали 7375, 5 рубля, а финансовой и страховой деятельности — 4978, 8 рубля.
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