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В Минске средняя зарплата достигла 3 792,5 рубля

Минск лидирует по уровню средней зарплаты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Минске средняя зарплата достигла 3 792,5 рубля в декабре 2024 года. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.

Сообщается, что в Минске номинальная начисленная средняя заработная плата составила 3 792,5 рубля. Ее уровень превысил средний заработок по стране, который в декабре 2024 года оказался 2 693,9 рубля.

Согласно данным, в Минске уровень зарплат отличается по видам экономической деятельности. Так, специалисты информации и связи получали 7375, 5 рубля, а финансовой и страховой деятельности — 4978, 8 рубля.

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