Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о чем беспокоиться в 2025 году, в том числе в курортный сезон. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.