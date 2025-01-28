Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

Те запасы, которые были накоплены в прошлом году, за осенний период… и даже при том, что зима была маловодной, снега практически не видели, пока мы достаточно уверенно смотрим на перспективу текущего года и курортного сезона.
Он напомнил, что в Крыму источниками воды являются водохранилища и подземные водозаборы. Поэтому, как правило, в начале курортного сезона, то есть ближе к маю, имеются запасы на год вперед, а к сентябрю-октябрю можно говорить минимум о полугодовом запасе воды.
«Там мы работаем в последние годы, и у нас ничего не поменялось в текущем», — заметил он.
Он уточнил, что на сегодняшний день стопроцентная уверенность есть относительно обеспеченности водой Симферополя, Ялты и Алушты. Некоторые сложности могут возникнуть на Керченском полуострове, но и они решаемы, считает Новик. Прежде всего за счет подземных источников, «которые суммарно дают достаточный объем воды для обеспечения» этой части Крыма.
«Это подземные водозаборы: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский. И есть природный источник — Белогорское и Тайганское водохранилища, при наполнении которых вода путем сброса через реку Биюк-Карасу поступает в наливные водохранилища Керченского полуострова — Станционное, Ленинское, Фронтовое и Феодосийское. Даже если не будет больших осадков, которые наполнят водохранилища естественного стока, коллеги из Госкомводхоза подключат скважины», — рассказал Новик.
По его словам, Крым уже сейчас частично питается от подземных источников, хотя запасы в водохранилищах есть.
«Даже в настоящий момент, учитывая, что у нас нормальный объем воды в водохранилищах, которые обеспечивают нашу столицу (Симферопольское, Партизанское, Аянское), уже больше 30% мы подаем из артезианских источников в Симферополь», — сказал Новик.
По такому принципу работают уже десять лет, чтобы не допускать полного перехода на скважины с опустошением водохранилищ в маловодные годы, пояснил он.
«Этот процесс постоянно регулируется. Конечно, когда идут сильные осадки и водохранилища естественного стока наполняются, а вода из них сбрасывается, то нет смысла поднимать воду с артезианских источников — мы питаемся исключительно на поверхностной воде», — заключил он.
Напомним, к концу 2024 года сообщалось, что водохранилища естественного стока наполнены меньше чем наполовину. О некоторых притоках эксперты рассказывали в начале января.